Besondere Ehrung für Frank Esinger

Bensheim. Am Dienstag nahm im Sitzungsaal des Bensheimer Rathauses Bürgermeisterin Christine Klein die Vereidigung neuer Feuerwehrführungskräfte und die Verabschiedung ausgeschiedener Führungskräfte bei den Feuerwehren Bensheims vor.

Eine Überraschung gab es ganz am Ende der Zusammenkunft. Nachdem Frank Esinger offiziell als Hochstädter Wehrführer verabschiedet wurde und er seine Abschiedsurkunde empfangen hatte, wurde ihm von Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn und Christine Klein das Bronzene Brandschutzverdienstzeichen am Bande verliehen.

Frank Esinger trat am 1. April 1979 in die Jugendfeuerwehr ein, wechselte 1984 in die Einsatzabteilung und war von 1993 bis 2020 Wehrführer in seinem Heimatort. „Ihm danke ich für die unzähligen Stunden, die er ehrenamtlich bei der Feuerwehr eingebracht hat – eine herausragende Leistung. Er hat in seinem über 40-jährigen Wirken in der Feuerwehr, und das über 26 Jahre in führender Position, den Brandschutz kontinuierlich vorangebracht“, betonte Klein und steckte ihm die Auszeichnung an die Uniform.

Im Zuge der Auszeichnung blickten die Verantwortlich zurück auf die Verdienste von Esinger. So wurden seit 1991 von der Feuerwehr Hochstädten drei Fahrzeuge (zwei Mannschaftstransportwagen und ein Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser) sowie zwei Anhänger beschafft. Dabei und beim Neubau des Feuerwehrhauses Hochstädten war er mit federführend und verantwortlich weit über das normale Maß hinaus tätig.

Auf Stadtebene arbeitete Frank Esinger im Jahr 2011 gegründeten „Arbeitskreis Atemschutz“ federführend mit, und trug dort mit seinem breiten Fachwissen als Berufsfeuerwehrmann einen wesentlichen Teil zur Atemschutzausbildung der Einsatzkräfte im Stadtgebiet bei. In diesem Zusammenhang führte er etliche Ausbildungseinheiten bei den Wehren im Stadtgebiet durch.

Besonders zu erwähnen ist auch seine überdurchschnittliche Leistung im Rahmen des Hessentages. Sowohl im Vorbereitungs- wie im Veranstaltungsjahr war Frank Esinger Mitglied des Planungsteam „Einsatz“ und somit federführend mitverantwortlich für die gesamte Einsatzplanung der Feuerwehrkräfte während des Hessentages.

Aufgrund seiner Zuverlässigkeit, seinem Engagement und feuerwehrtechnischem Wissen wurde der Hochstädter zum Vorsitzenden des Arbeitskreises Feuerschutzkleidung ernannt und plante mit diesem Team die Beschaffung von Feuerschutzkleidung für die über 300 Einsatzkräfte der Bensheimer Feuerwehren. Diese Beschaffung hatte ein Volumen von über 190 000 Euro und verbesserte wesentlich den Schutz der Feuerwehrangehörigen. Auch dabei dürfte der Zeitaufwand aufgrund des großen Angebotes auf dem Markt und den aufwendigen Ausschreibungsverfahren nur in mehreren hunderten Stunden zu messen sein, fasste der Stadtbrandinspektor zusammen.

Als neuer Wehrführer von Hochstädten wurde im Rathaussitzungssaal Michael Henkes vereidigt, dazu Jürgen Werner als Wehrführer in Schwanheim, Roland Schneider als stellvertretender Wehrführer von Hochstädten sowie Eric Becker als stellvertretender Wehrführer von Schwanheim. red/tn

