Berufsorientierung an der LFS

Bensheim. Für ein „10er Special Frauenpower“ eröffnete die Liebfrauenschule (LFS) Bensheim ein Forum zur beruflichen Orientierung am Ende der Mittelstufe. Eva Maria Berg, Lehrerin für Politik und Wirtschaft, organisierte dafür mit fünf ehemaligen Schülerinnen ein sogenanntes „Pecha Kucha“ – eine besondere Vortragstechnik – mit anschließenden Stehtisch-Runden.

Da es sich bei der LFS um eine Mädchenschule handelt, stand im Fokus der zweistündigen Veranstaltung vor allem eines: Frauenpower. Die ehemaligen Schülerinnen boten in exakt 6 Minuten und 40 Sekunden – darin liegt das Prinzip der besonderen Vortragsform Pecha Kucha – einen Einblick in ihr Berufsleben.

Unter anderem wurde die Möglichkeit eines Freiwilligendienstes auf Gran Canaria angesprochen, ebenso der Prozess, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen und in dem eher männerdominierten Sektor Landwirtschaft zu arbeiten.

Auf den ersten Blick fiel auf, dass die ehemaligen Schülerinnen sehr verschiedene Wege eingeschlagen haben. Dahinter verbirgt sich jedoch eine wesentliche Gemeinsamkeit, die alle betonten, nämlich den Einfluss, den die Schule dabei hatte. Nicht auf die Berufswahl per se, sondern darauf, wie sie diese „angingen“.

Stefanie betonte, sie habe sehr von der „soliden Ausbildung der LFS“ profitiert und auch Eva warf ein, in manchen Fällen an der Universität sogar besser vorbereitet gewesen zu sein als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen.

Wenn der Begriff „Mädchenschule“ erwähnt wird, dann befindet sich unter den ersten Kommentaren meist die Frage, ob es denn viele Streitereien unter den Schülerinnen gäbe. So war es nicht verwunderlich, dass auch dieser Aspekt angesprochen wurde. Allerdings kam man hier auf den großen Zusammenhalt zu sprechen und darauf, gemeinsam Frauenpower zu leben und zu lernen. Außerdem seien Konflikte ein ganz normaler Teil des Alltags und man lerne hier auch Streitschlichtung.

„Seid die Frau, die ihr sein wollt und seid sie mit voller Wucht!“ – diese Aufforderung wurde in einer der Präsentationen erwähnt, in denen insgesamt sehr viele Aufrufe eingebaut wurden, unter anderem, dass die Schülerinnen ihre „eigene Wonder Woman“ sein und dem nachgehen sollten, wofür sie brennen.

Kein Wunder also, dass dieses 10er-Special großen Anklang fand und auch als „ermunternd“ beschrieben wurde, zumal viele Zehntklässlerinnen es als beruhigend empfanden, dass die ehemaligen Schülerinnen in ihrem Alter auch noch keine konkrete Vorstellung von ihrem zukünftigen Beruf hatten und dann doch ihren Weg fanden.

Bei der anschließenden Stehtisch-Runde hatten die Zehntklässlerinnen die Möglichkeit, sich über individuelle Themen zu informieren, zum Beispiel über das respektive Studium oder den Berufsalltag. Ein kurzer Gruppenwechsel – und man konnte an einem anderen Tisch einen tieferen Einblick erlangen.

Bei Pecha Kucha handelte es sich also nicht nur um eine informative Veranstaltung, sondern auch um einen Aufruf an die Schülerinnen, persönlichen Interessen nachzugehen, trotz möglicher Hürden weiterzumachen, die eigenen Stärken zu erkennen und selbstbewusst ins Leben zu gehen. Vor allem aber hieß der Aufruf des Tages: Sei die Frau, die du sein willst und sei sie mit voller Wucht! Annalena Bauer