Berufsfachschule in Bensheim: Weiterbildung nach der Hauptschule

Bensheim. Die Mehrheit der Betriebe setzt den Mittleren Bildungsabschluss für eine Ausbildung voraus. Zusätzlich erschwert die Corona-Pandemie die Ausbildungssuche. Schülerinnen und Schüler, die nach ihrem Hauptschulabschluss noch unentschlossen sind, was sie machen sollen, können an der Berufsfachschule der Karl-Kübel-Schule ihren Mittleren Bildungsabschluss (Mittlere Reife) innerhalb von zwei Jahren absolvieren und somit ihre Chancen auf einen höheren Bildungsweg steigern.

Um die Interessen und Stärken der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen, können an der KKS die Fachrichtungen „Wirtschaft und Verwaltung“ sowie „Gesundheit“ gewählt werden. Wer beispielsweise Außenhandelskauffrau/-mann werden möchte, sollte die Fachrichtung „Wirtschaft und Verwaltung“ wählen.

Neben den Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch vermittelt der Fachkundeunterricht (hier: Wirtschaft) berufsbezogene Grundkenntnisse. Daneben werden Grundkenntnisse in der Textverarbeitung, den Office-Programmen und der Bürowirtschaft unterrichtet.

In der Fachrichtung Gesundheit beschäftigen sich die Schüler mit medizinisch-technischen und krankenpflegerischen Themen. Zum Beispiel werden der Aufbau und die Funktion des menschlichen Körpers, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Kenntnisse in Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ernährungslehre unterrichtet. Mögliche Ausbildungsberufe sind Krankenschwester oder medizinische Fachangestellte.

Außerdem gehören sozialpädagogische Projekte fest in das Bildungsangebot der Berufsfachschule, so dass die Jugendlichen ihre sozialen Kompetenzen weiterentwickeln können. Darüber hinaus ist im ersten Jahr ein dreiwöchiges Praktikum in der Berufsfachschule Pflicht.

Bewerbungen werden über die abgebenden Schulen organisiert. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern können sich auch direkt an die Karl Kübel Schule wenden.

Aktuelle Informationen zur zweijährigen Berufsfachschule erhalten Interessierte auf der Homepage www.karlkuebelschule.de unter dem Reiter „Bildungsangebot“. Das Sekretariat ist unter der Telefonnummer 06251/10650 erreichbar.

Anmeldungen für die Berufsfachschule werden bis zum 30. April entgegengenommen. red