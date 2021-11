Bertold Mäurer liest aus „Hasenkinder sind nicht dumm“

Bensheim. Im Rahmen des 18. bundesweiten Vorlesetages hatte die Bensheimer Stadtbibliothek am vergangenen Freitag Berthold Mäurer als Lesepaten zu Gast. Der begnadete Erzähler, Rezitator, Musiker und Vorleser hatte sich die Geschichte „Hasenkinder sind nicht dumm“ vom beliebten Kinderbuchautor Janosch ausgesucht. Assistiert von der Stadtbibliotheksmitarbeiterin Mareike Gnändinger ließ Berthold Mäurer die Kinder eintauchen in die Geschichte von Jochen Gummibär, dem jüngsten Spross einer Hasenfamilie. Er fürchtet sich vor nichts und niemandem, nicht einmal vor dem schlauen Fuchs. Zum Glück! Denn als die Hasenkinder in die Welt ziehen, um das Leben kennenzulernen, treffen sie auf eine Menge mehr oder weniger gefährlicher Tiere. Und dem mutigen Jochen Gummibär gelingt es, seine Geschwister vor dem listigen Fuchs zu retten. Umrahmt wurde die Vorlesestunde mit großformatigen Bildern und klangvoller Mandolinenmusik. Am Ende erzählte Berthold Mäurer etwas aus der eigenen Kindheit.

In seinem ersten Zeugnis stand: „Berthold ist ein lieber freundlicher aufgeweckter Junge, wenn er nur lesen könnte.“ Ein Satz, der allen Kindern Mut machen kann, die noch Schwierigkeiten mit dem Lesen haben und erlebt haben, wie wunderbar lebendig der erwachsene Berthold lesen kann. tn/Bild: Neu