Bericht über Reise nach Padliha in Bensheim

Bensheim. Für kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Kirchturmgespräch ins Gemeindehaus Darmstädter Str. 25 ein.

Ende September besuchte eine Gruppe aus der Michaelsgemeinde das Kinderheim im brasilianischen Padliha , mit dem die Michaelsgemeinde seit 35 Jahren verbunden ist. Das kleine Jubiläum wurde in Padilha groß gefeiert. Die Gäste aus Bensheim wurden aufs Herzlichste willkommengeheißen und erlebten eindrucksvolle Begegnungen. Von den Erfahrungen in Padilha und der Rundreise durch Brasilien wird am Mittwoch berichtet.