Von Jeanette Spielmann

Gronau. Handwerker packen von Berufs wegen an - und wenn Hilfe benötigt wird, sind ihre Fähigkeiten besonders gefragt. Gibt es in ihren Reihen dann noch einen Werner Schilling, der schon immer denen gegeben hat, die vom Glück nicht so begünstigt waren, war schnell klar, dass man nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal etwas tun musste.

Der

...