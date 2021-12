Bergsträßer All Star Rumble im Rex

Bensheim. Am ersten Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember, lädt das Musiktheater Rex zum „Bergsträßer All Star Rumble“ in die Alte Güterhalle ein. Beginn des Konzertes ist um 20.30 Uhr.

Das Event garantierte „geballtes Können“, heißt es von Seiten des Veranstalters. Die Künstler der regionalen Musikszene, die sonst in verschiedenen Bands unterschiedliche Musik spielen, versammeln sich zu diesem besonderen Anlass und vereinigen ihre Stilrichtungen, ihr Talent und ihre Leidenschaft. So treffen AC/DC-Songs auf Lieder von Neil Young – oder Bob Marley auf Audioslave.

Der „Bergsträßer All Star Rumble“ zelebriere auf seine ganz eigene Art zahlreiche Perlen der Musikgeschichte, lustvoll und ohne einen Stil auszugrenzen. „Ob Reggae-Songs, Rock-Klassiker, kopfstimmenlastiger Metal oder Pop-Songs: Die Formation überzeugt mit ihrer Professionalität.“

Für das Konzert gilt die 2G-Plus-Regel. Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.musiktheater-rex.de. red

