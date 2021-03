Bensheim. Die Bensheimer Innenstadt ist der Lebensmittelpunkt von Stefan Stehle. Sein Elternhaus steht im Hasengassen-Viertel, heute lebt er in der Klostergasse. In Kindertagen war die City für ihn eine große Abenteuerwiese. Er erinnert sich an unbeschwertes Spielen direkt vor der Haus- beziehungsweise Ladentür des Geschäfts (Galerie und Bilderrahmen) seines Vaters Jörg-Uwe Stehle und den angrenzenden Gassen. Diese Nähe zu seinem Zuhause habe ihm als Kind stets ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit gegeben. „Es war gut zu wissen, dass immer jemand von der Familie in der Nähe war.“

AdUnit urban-intext1

Ein echter Trumpf ist ein Heim im Stadtkern zudem während solcher Events wie Bürger- oder Winzerfest – trotz des erhöhten Geräuschpegels in und rund um die Fußgängerzone. Den kurzen Nachhauseweg bei diesen Gelegenheiten weiß Stehle zu schätzen. „Das ist sehr praktisch.“

Stefan Stehle ist der Newcomer in der Bensheimer Lokalpolitik. Innerhalb weniger Monate stieg er auf vom Beisitzer im Vorstand des Bensheimer Ortsverbandes der FDP zum Bürgermeisterkandidaten der Freien Demokraten bei der Wahl im November 2020. Bei der Kommunalwahl am 14. März führt er die Liste seiner Partei nun an.

„Wer etwas verändern will, . . .

Der Weg des 29-Jährigen steht exemplarisch für den Generationswechsel innerhalb der Bensheimer FDP, der sich seit einigen Jahren angekündigt hat und nun Gestalt annimmt. Dass Stehle sich aktiv einbringen will in die Stadtpolitik, stand seit seinem Beitritt zur FDP vor fünf Jahren fest. „Wer etwas ändern will, muss sich engagieren.“

AdUnit urban-intext2

Zur FDP kam der „schon immer“ politisch Interessierte über seinen Freund Jascha Hausmann, den heutigen Vorsitzenden der Bensheimer Liberalen. Die beiden Handballer der HSG Bensheim/Auerbach sprachen mehrfach über einen Beitritt Stehles zur FDP. Nach der Kommunalwahl 2016 stieg Stehle schließlich ein.

Beim Votum über die Besetzung des Chefsessels im Rathaus erreichte er im November im ersten Wahlgang 15,02 Prozent und lag damit deutlich über dem Ergebnis seiner Partei, die bei den Kommunalwahlen 2016 6,6 Prozent erreicht hatte. Sein gutes Abschneiden setzt für ihn persönlich allerdings keinen Bürgermeisterkandidaten-Automatismus in Gang. „Das bedeutet nicht, dass ich beim nächsten Mal wieder antrete, auszuschließen ist das aber auch nicht. Es kommt darauf, ob eine Kandidatur zu meiner privaten und beruflichen Situation passt.“

„ . . . muss sich engagieren“

AdUnit urban-intext3

2020 punktete der Kandidat beim Wähler nach eigener Einschätzung mit seiner Authentizität sowie seiner Art, ohne den typischen Politiker-Sprech zu formulieren. „Das kann und will ich auch gar nicht.“ Mit seinem Resultat im Rennen um das Rathaus war Stehle „sehr, sehr zufrieden.“ Die Wahl insgesamt sowie sein Stimmenanteil hätten gezeigt, dass in Bensheim der Wunsch nach einem Wechsel in der Politik bestehe. Dieser Trend könne sich bei den Kommunalwahlen fortsetzen – und positive Auswirkungen für die FDP haben. Einen Höhenflug wie bei der (Personen-)Wahl im November erwartet er eher nicht. „Wir müssen realistisch bleiben.“ Aktuell hat die FDP vier Sitze in der Stadtverordnetenversammlung.

AdUnit urban-intext4

Stefan Stehle verfügt bislang über wenig parlamentarische Erfahrung. Im Dezember rückte er für seinen Parteikollegen Thomas Eschborn in den Ortsbeirat Mitte nach. Im Stadtparlament soll er den Vorsitz der Fraktion übernehmen und damit Holger Steinert nachfolgen. „Das sind sehr große Fußstapfen, in die ich trete“, sagt Stehle. Der Aufgabe blickt er mit Respekt aber auch mit Vorfreude entgegen. Stehle plädiert für eine neue, ehrliche, sachorientierte Kommunikationskultur in der Stadt und sieht die Stadtverordnetenversammlung auf diesem Sektor in der Vorreiterrolle.

Ein neuer Umgangston der politischen Akteure könne allein schon aufgrund der politischen Verhältnisse in der Bensheimer Politik erforderlich sein: Die Bildung einer neuen Koalition im Parlament nach den Kommunalwahlen ist derzeit nicht erkennbar, dazu sitzt mit Christine Klein eine parteiunabhängige Bürgermeisterin im Rathaus. „Das kann sehr spannend werden.“

Stehle setzt Hoffnungen in diese Konstellation, die eine sachorientierte Zusammenarbeit der Parteien ohne Koalitionszwänge ermögliche und Chancen für gute Entscheidungen für die Stadt biete. Koalitionslos ist Bensheim nach dem Ende der CDU/GLB/BfB-„Regierung“ zwar bereits seit gut einem Jahr, allerdings sei der Stil im Parlament seither vor allem von Wahlkampfgetöse geprägt gewesen, findet Stehle. „Ich denke, das wird sich nach den Kommunalwahlen ändern.“

Die erwähnte offen Kommunikationskultur, eine solide Finanzpolitik sowie die Attraktivität Bensheims als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind für den gebürtigen Bensheimer die drei Top-Themen seiner politischen Agenda. Bei der Unterstützung des Gewerbes in der Innenstadt müsse sich die Stadt stärker einbringen, mit den Vermietern und der Geschäftswelt eng kooperieren und für ein vielfältiges Angebot sorgen. Auf einer 300 Meter langen Strecke durch die Fußgängerzone „siebenmal“ die gleiche Schaufensterauslage zu sehen, trage nicht zur Belebung der Innenstadt bei.

Er fordert einen offenen Dialog mit den Bürgern und ebenso eine größere Wertschätzung für die Arbeit in den Ortsbeiräten. Man müsse den Personen, die etwa von einer baulichen Maßnahme in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld berührt werden, „sehr gut“ zuhören. „Das sind die Menschen, die betroffen sind und sich vor Ort am besten auskennen.“

Abseits der Lokalpolitik ist Stefan Stehle leidenschaftlicher Handballer. Er ist aktiver Spieler der 2. Mannschaft der HSG Bensheim/Auerbach und seit 2018 Vorsitzender der Handspielgemeinschaft. Ein Amt, das er von seinem FDP-Parteikollegen Jascha Hausmann übernahm. Wegen der Corona-Pandemie haben die HSG-Männer in der Saison 20/21 kein Pflichtspiel bestritten, inzwischen wurde die Runde im Amateurbereich komplett abgebrochen. Die Geselligkeit und die Bewegung beim Handball fehlen Stehle, in der Pause hat er nach eigener Angabe das ein oder andere Kilogramm an Körpergewicht zugelegt.

Dies liegt allerdings nicht nur an der mangelnden sportlichen Aktivität, sondern an der Entdeckung der russischen Küche. Stehles Freundin Eugenia Schlenow hat kasachisch-russische Wurzeln, und für das Kochen und Essen nahm und nimmt sich das Paar während des Lockdowns ausgiebig Zeit.

Ebenso wie für das Spazieren gehen mit den Hunden Nico (Rottweiler) und Mia (American Stafford Terrier) in den Weinbergen, Wäldern und Grünflächen rund um Bensheim. Beruflich tätig ist Stefan Stehle als Projektmanager. Nach seinem Abitur an der Kübel-Schule hatte er eine Ausbildung zum Elektroniker für Antriebs- und Automatisierungstechnik in Erlangen absolviert.