Bensheim. Am Ende der Schulzeit sein und noch nicht wissen, wie es beruflich weitergeht? Vor dieser Frage und Herausforderung stehen insbesondere in diesem Corona-Schuljahr 2020/ 2021 viele junge Leute.

Die Heinrich-Metzendorf-Schule bietet nach eigenen Angaben eine Vielfalt an interessanten Bildungswegen sowohl für Haupt- und RealschulabsolventInnen ebenso wie für Förderschüler als auch für Gymnasiasten.

Die Schule ist die zuständige Berufsschule im Kreis Bergstraße für sehr viele Ausbildungsberufe mit einem Schwerpunkt im gewerblich-technischen Bereich wie zum Beispiel Bau, Holz, Metall, Elektro, aber auch in den Bereichen der Gastronomie, Hauswirtschaft und Körperpflege.

Das breitgefächerte Bildungsangebot der HMS umfasst außer der Berufsschule unter anderem die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (BzB), das Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form (BGJ Holz), die Berufsfachschule (BFS), die Fachoberschule (FOS) bis hin zur Staatlichen Fachschule für Bautechnik (FS). Die Metzendorf-Schule bietet in den kommenden zwei Wochen (23. März und 30. März) immer dienstags in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr eine telefonische Beratung durch die nachfolgend genannten Personen an:

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ Holz), Regina Pollnowski, Telefon 06251/847938

Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (BzB), Ayla Karaoglu, Telefon 06251/8479611

Berufsfelder Ernährung, Hauswirtschaft, Gastronomie und Körperpflege sowie Berufsfachschule zum mittleren Bildungsabschluss (BFS), Sabine Gnauck, Telefon 06251 847927

Fachoberschule (FOS) Schwerpunkte Ernährung und Hauswirtschaft, Bautechnik, Gestaltung, Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik, Martina Jost, Telefon 06251/847921, oder Mark Hill, Telefon 06251/847949

Staatliche Fachschule für Bautechnik (FS), Angela Forberg, Telefon 06251/847926, oder Marc Niebler, Telefon 06251/847932.

Weitere Infos telefonisch (06251/84790) oder unter www.metzendorfschule.de, Instagram: heinrich.metzendorf.schule und Facebook: facebook.com/metzendorfschule. red