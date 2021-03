Bensheim. Wer an Gewerbegebiete denkt, dem kommen unweigerlich Bilder von grauem Beton in den Sinn. Die MEGB erbringt nach eigenen Angaben in Bensheim seit Jahren den Beweis, dass Platz für Wirtschaftsunternehmen entstehen kann, ohne dass die Natur dabei zu kurz kommt. „Denn moderne Gewerbegebiete sind weit weg von Betonwüsten und ungehemmter Flächenversiegelung. Bestes Beispiel dafür ist das Gewerbegebiet Stubenwald II“, heißt es in der Pressemitteilung der städtischen Tochtergesellschaft.

Auf den verschiedenen Flächen wurden auf fast 18 000 Quadratmeter bepflanzte Erdwälle hergestellt, denen ein Krautsaum vorgelagert ist. Zu 80 Prozent wurden Sträucher und zu 20 Prozent Bäume gepflanzt. Die Maßnahme diene der Schaffung von Bruthabitaten für die heimische Vogelwelt, aber auch als Deckung zum Beispiel für Rehwild. Zudem erfolge mit der Anpflanzung der Gehölzflächen eine Biotopwerterhöhung gegenüber der früheren Ackerfläche und hierdurch ein Teil des Ausgleichs, der durch die Gewerbenutzung verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft.

Altgras als Rückzugsflächen

Schon jetzt lasse sich erahnen, dass die Gewerbegebäude in wenigen Jahren durch die bepflanzten Wälle nahezu vollständig verdeckt und im Landschaftsraum zwischen Bensheim und Lorsch nicht mehr sichtbar sein werden.

Weitere Flächen im Stubenwald II wurden als artenreiche und blütenreiche Wiesen mit regionalem Saatgut hergestellt und sind künftig extensiv zu bewirtschaften. Hier können Landwirte Heu oder Frischfutter produzieren. Düngen und der Einsatz von Pestiziden sei dabei nicht zulässig ist. Zudem entwickeln sich blütenreiche Wiesen für Insekten.

Im Stubenwald II werden außerdem Ausgleichsmaßnahmen von anderen Bebauungsplänen übernommen: Auf insgesamt über 21 000 Quadratmetern wurden sogenannte Altgras-Streifen hergestellt, die als Rückzugsflächen für wildlebende Arten dienen. Ebenso wurde auf 2000 Quadratmetern eine Gehölzfläche aus speziell für die Vogelart Neuntöter geeigneten Sträucher angelegt.

Auf fast 30 000 Quadratmetern wurden Wiesenflächen hergestellt und mit Obstbäumen bepflanzt. Auch diese Bereiche können künftig durch Landwirte bewirtschaftet und zur Futterproduktion genutzt werden. Die Maßnahmen wurden insgesamt so vorgesehen, dass für möglichst große Flächen eine Nutzung durch die Landwirtschaft auch weiterhin möglich bleibt oder umgekehrt möglichst wenige Ausgleichsflächen der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Entlang der Wege wurden Saumstreifen auf insgesamt über 4000 Quadratmetern als Blühflächen mit regionalem Saatgut hergestellt und sind jetzt dauerhaft zu bewirtschaften. Diese Saumstreifen dienen als Rückzugsflächen für wildlebende Arten sowie Blühflächen für Insekten. Auf den verbleibenden Ackerböden sind insgesamt fünf Blühstreifen auf je 1000 Quadratmetern herzustellen.

Blütenreiche Saatgutmischungen

Die Blühstreifen werden durch einen bewirtschaftenden Landwirt alle zwei Jahre wieder umgebrochen und neu mit blütenreichen Saatgutmischungen angelegt. Das sichere dauerhaft den Lebensraum von verschiedenen bodenbrütenden Vögeln. An der Kreuzlache wurde das Grabenprofil aufgeweitet und Grabentaschen hergestellt. Zudem wurden entlang des Grabens heimische Strauchsäume angelegt, die ebenfalls Deckung für Rehwild bieten und auch für Abstand zwischen Gewässer und Ackerflächen sorgen. In dem renaturierten Gewässerabschnitt wurden nach der Maßnahme schon eine erheblich gestiegene Population der Fischart Schlammpeitzger und auch der Kammmolch beobachtet, heißt es weiter.

Auf den knapp 5500 Quadratmetern öffentliche Grünflächen im Gewerbegebiet wurden artenreiche Gebiete hergestellt. „In Summe wurden 270 Bäume auf MEGB-Flächen angepflanzt. Und das auf Böden, auf denen vorher nicht ein Baum gestanden hat“, schreibt die Gesellschaft.

Alle Maßnahmen werden von externen Experten begleitet, die die Auswirkungen insbesondere für geschützte Arten beobachten und dokumentieren. „Im Gewerbegebiet Stubenwald ist es sehr gut gelungen, die Natur im Blick zu behalten: Mit einer Vielfalt von Gestaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurde um das Gebiet ein grünes Band gelegt. Davon profitiert die Natur, denn seltene Tierarten konnten neue Quartiere beziehen. Aber auch der Mensch gewinnt, denn zum modernen Wirtschaftsstandort ist ein optisch ansprechender neuer Gebietsrand mit großer Erholungsqualität entstanden“, sagt Landschaftsarchitektin Anette Ludwig.

Höhere Anforderungen

„Insgesamt sind die Anforderungen des Natur- und Artenschutzes an die kommunalen Bauleitpläne heute umfangreicher denn je“, stellt Michael Schweiger vom beratenden Ingenieurbüro Schweiger und Scholz fest. Nicht nur der Gesetzgeber erhöhe stetig die Anforderungen, auch auf Seiten der Bürger bestehe heute eine ganz andere Erwartungshaltung als noch vor wenigen Jahren.

„Mit dem 2013 beschlossenen Gewerbegebiet Stubenwald II und dessen umfangreichen Eingrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen war die Stadt Bensheim insofern bereits der Zeit voraus und beweist, dass Bauen und Naturschutz kein Widerspruch sein muss. Gerade durch Ausgleichsmaßnahmen wurden sogar wertvolle neue Lebensräume für geschützte Arten geschaffen“, führt Schweiger weiter aus.

Die kontinuierliche Überwachung durch einen Fachgutachter bestätigt diese Annahme. Schweiger geht davon aus, dass insgesamt eine deutlich höhere Biodiversität und Artenvielfalt gegeben sein wird als vor Beginn der Planungen. Damals präsentierten sich die Flächen als weitgehend ausgeräumte Ackerflächen. red