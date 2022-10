Künftig sollen in der Weststadthalle nicht nur die Bundesliga-Handballerinnen der Flames (im Bild Sarah van Gulik) glänzen. Durch die angestrebte Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED können Kilowattstunden und Energiekosten eingespart werden – und in der Halle wird es heller, was besonders bei TV-Übertragungen der Heimspiele von Vorteil ist.

© Andrea Müller