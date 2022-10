Zum Vereinsausflug der Wanderfreunde Bensheim starteten 47 Personen mit vier Kindern am Busbahnhof in Bensheim. Die erste Station war der Rasthof Hunsrück Ost, wo das traditionelle Frühstück, eingenommen wurde.

In Idar-Oberstein angekommen, teilten sich die Wanderfreunde in drei Gruppen auf. Die einen gingen in der Stadt auf Entdeckungstour, während andere zum Edelsteinmuseum fuhren.

...