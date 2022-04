Bensheimer Wanderfreunde hatten trotz Aprilwetter viel Spaß

Bensheim. Der Osterwanderung der Wanderfreunde Bensheim schlossen sich in diesem Jahr 29 Erwachsene und elf Kinder an. Der Weg führte über die Bleiche, den Eichelbergweg hinauf in Richtung Fürstenlager, wo die Wanderer ein Hagelschauer überraschte. Weiter ging es durch die Wolfsschlucht und schließlich die Bachgasse in Auerbach hinunter. Der Abschluss der Wanderung fand bei strahlendem Sonnenschein mit einem Picknick im Kronepark statt. Der Osterhase hatte hier für die Kinder die extra wetterfest gemachten Osterkörbchen versteckt, die mit Begeisterung gesucht und ausgepackt wurden. red/Bild: Wanderfreunde

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1