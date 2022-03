Bensheimer Waldkindergarten sammelte Müll ein

Bensheim. Am Montagmorgen starteten auch die Kinder des Waldkindergartens Bensheim leichten Herzens in die neue Woche – auch die Waldkinder freuen sich nach dem langen, grauen Winter über die Sonnenstrahlen und auf einen fröhlichen Morgen.

Auf dem Weg zu ihrem Tagesziel stockte den Kindern und ihren Betreuerinnen jedoch der Atem: Am Wambolder Sand, rund um die Grillhütte und auch auf dem angrenzenden Spielplatz, lagen Unmengen an Müll herum – leere und volle Flaschen, Verpackungen wild verstreut, Glasscherben und sonstiger Unrat.

Die Kinder, mit einem Verantwortungsgefühl für ihre Umgebung gesegnet, wollten diese Verwüstung direkt selbst beseitigen. Unterstützt von ihren Betreuerinnen und ausgestattet mit Handschuhen machten sie sich frisch ans Werk und sammelten Müll ein, trennten ihn und brachten ihn zu den Mülltonnen. Soweit so schön – die Eltern freut der Sinn der Kinder für ihre Umwelt und die Verantwortlichen des Waldkindergartens sind gerührt über ihren pädagogischen Erfolg.

Aber das ist eigentlich nicht der wesentliche Punkt. Es stellt sich doch viel mehr die Frage: Muss es nach einem Schönwetterwochenende so aussehen? Niemand hat etwas gegen die Besucher und Spaziergänger, die am Wochenende an der Bergstraße die Seele baumeln lassen, niemand hat etwas gegen Menschen, die auch mal etwas ausgelassener feiern und Spaß haben wollen.

Aber ist es zum Spaßhaben erforderlich, Glasflaschen zu zerschlagen und Scherben zu hinterlassen, an denen sich Kinder und Tiere verletzen können? Ist es zuviel verlangt, den Müll, den man verursacht, in die zahlreichen Tonnen zu werfen? „Es ist uns allen bewusst, dass wir hier in einer wunderschönen, vielleicht sogar privilegierten Ecke der Welt leben, und wir sind alle bereit, diese mit Besuchern zu teilen, aber es wäre schön, wenn die schöne Gegend und die malerischen Orte so hinterlassen werden würden, dass auch andere noch Freude daran haben“, schreibt der Waldkindergarten in einer Stellungnahme.

Es wäre schön, wenn man soviel altmodische Freundlichkeit walten ließe, seinen Müll in den Mülltonnen entsorgen würde und vielleicht auch beim Parken so rücksichtsvoll wäre, auf den dafür vorgesehen Parkplätzen zu bleiben, heißt es weiter. Die Waldkinder haben am Montag ihren Teil beigetragen, es wäre allerdings schön, wenn es künftig solche Einsätze nicht mehr erforderlich wären. red

