Vor gut dreieinhalb Jahren zogen die ersten Bewohner in die neu errichtete Seniorenresidenz Villa Medici an der Nibelungenstraße kurz vor Schönberg ein – und längst sind die 88 Einzelzimmer in der von der Kölner Incura-Gruppe betriebenen Einrichtung voll belegt.

Eigentümer des Anwesens sind der Bensheimer Dieter Blumenschein und sein Partner Volker Reiling, die das einstige

...