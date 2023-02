Bensheimer Vhs-Förderverein hat sich aufgelöst

Bensheim. Der Bensheimer Volkshochschulförderverein und Freundeskreis für Internationale Begegnungen hat sich aufgelöst. Das verbleibende Vereinsvermögen in Höhe von rund 7400 Euro wurde entsprechend der Satzung und der Abstimmung der Mitglieder zu gleichen Teilen an neun verschiedene gemeinnützige Organisationen gespendet – unter anderem an die Bensheimer Tafel und an den Hospiz-Verein Bergstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vhs-Förderverein entstand aus der früheren Volkshochschule Bensheim, die mit Gründung der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Heppenheim (Beschluss des Kreistags im Dezember 1970) aufgelöst wurde.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Von 1972 bis 2001 leitete der frühere Geschäftsführer der Vhs Bensheim, August Heinrich Becker, den nunmehr eigenständigen Bensheimer Förderverein. Von 2003 bis zur Auflösung des Vereins war Margarete Arndt die Vorsitzende, die auch verantwortlich war für die Organisation und Durchführung der Studienreisen.

Ziel des Vereins war es, den Mitgliedern zu einem erweiterten Weltbild zu verhelfen und internationale kulturelle Begegnungen anzubieten. So wurden im Lauf der Jahre spannende Studienreisen (weltweit), Theaterfahrten zu Opern-, Operetten-, Musical- und Schauspielaufführungen, Museumsbesuche, Konzertveranstaltungen und Vortragsabende angeboten, die stets regen Zuspruch fanden.

Vor allem bei Reisen ins außereuropäische Ausland wurden neben touristischen Zielen auch karitative Einrichtungen wie Kinderheime oder soziale Projekte besucht und durch Geld- und Sachspenden unterstützt.

Keine Nachfolger gefunden

2019 kündigte der Vorstand des Vereins an, aus Altersgründen zurücktreten zu wollen. Zwei Jahre lang wurden Nachfolger für die verschiedenen Aufgabenbereiche gesucht – leider ohne Erfolg, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So wurde in der Mitgliederversammlung am im November 2021 die Auflösung des Vereins beschlossen und am 21. Dezember 2021 beim Registergericht eingetragen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Soziales Neujahrsempfang des DRK Bergstraße im Zeichen der Krisen Mehr erfahren Leihgabe Dokument der Zeitgeschichte zurück im Bensheimer Stadtarchiv Mehr erfahren

Mit der Übergabe der letzten Spende an den Hospiz-Verein geht die Geschichte des Bensheimer Volkshochschul-Fördervereins zu Ende. Die Mitglieder (zum Schluss noch 140) erinnern sich gern an wunderschöne Reise- und Kulturerlebnisse und danken ihrer langjährigen Vorsitzenden Margarete Arndt für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit. red