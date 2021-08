Bensheimer verunglückt schwer auf der A 5

Bensheim/Frankfurt. Ein Autofahrer aus Bensheim ist heute Nachmittag auf der A5 kurz nach der Anschlussstelle Zeppelinheim schwer verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Abend. Der Mann war auf der Autobahn in Richtung Darmstadt unterwegs, als er nach Zeugenaussagen an einer Baustelle rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr gegen die Leitplanke, überschlug sich und prallte dann an eine Wettermesseinrichtung. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurden zwei der drei Fahrstreifen der Autobahn gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1