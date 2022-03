Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Nach einer kurzen Corona-Auszeit zu Beginn des Jahres treffen sich die Stadtverordneten am Donnerstag (31.) nun zu ihrer ersten Sitzung in 2022. Beginn ist um 18 Uhr in der Weststadthalle. Die Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert weist darauf hin, dass die aktuellen Pandemie-Maßnahmen einzuhalten sind. Maskenpflicht am Platz gilt für die

...