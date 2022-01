Bensheimer SPD-Vorstand tagt digital

Bensheim. Für Mittwoch (19.) um 19 Uhr lädt Jürgen Kaltwasser zur Vorstandssitzung der SPD Bensheim ein. Auch diesmal wird sie Corona-bedingt als Videokonferenz stattfinden.

Der Haushalt dieses Jahres ist verabschiedet. Es ist bekannt, in welchen Bereichen welche Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Aber welche Perspektiven ergeben sich dadurch für die Bensheimer Stadtpolitik? Dies wird einer der Punkte sein, die an jenem Abend diskutiert werden sollen.

Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet immer weiter voran. Deshalb will man sich in dieser Sitzung auch darüber austauschen, ob und in welcher Weise die Website der Bensheimer SPD neu gestaltet werden könnte.

Ein Austausch über derzeit aktuelle Themen in Bensheim, aber auch in der Region und darüber hinaus wird den Verlauf der Sitzung schließlich beschließen. red

