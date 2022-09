Bensheimer SPD-Vorstand tagt am Mittwoch

Bensheim. Für Mittwoch (21.) um 19 Uhr lädt Jürgen Kaltwasser zur Vorstandssitzung der SPD Bensheim in das Hotel Felix ein. Sie wird bei Bedarf auch diesmal als Hybrid-Sitzung stattfinden, um einem größeren Personenkreis die Teilnahme zu ermöglichen.

An diesem Abend wird Martin Zencke in einem Zwischenbericht über die Erkenntnisse des Arbeitskreises Klimapolitik informieren, der im Mai dieses Jahres auf Initiative des früheren Kreistagsvorsitzenden Heinz-Jürgen Schocke eingesetzt worden war.

Kandidatur von Josefine Koebe

Ferner wird man in dieser Sitzung die Mitgliederversammlung am 5. Oktober vorbereiten, in der unter anderem die Kandidatur von Stadträtin Josefine Koebe als Landtagskandidatin von den Mitgliedern bestätigt werden soll.

Nachbetrachtungen einerseits der sehr erfolgreichen öffentlichen Veranstaltung über die Grundsteuerreform, andererseits aber auch des Sommerfestes der SPD sollen ebenfalls erörtert werden. Schließlich wird Jürgen Kaltwasser als Fraktionsvorsitzender über die Arbeit in der Fraktion und in den Ausschüssen informieren. red