Bensheimer SPD-Vorstand tagt am Mittwoch

Bensheim. Für Mittwoch (18.) um 19 Uhr lädt Jürgen Kaltwasser zur Vorstandssitzung der SPD Bensheim in das Hotel Felix ein. Ein Rückblick auf die gut besuchte Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche wird dabei Thema sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Beispiel will man über einen Antrag des früheren Kreistagsvorsitzenden Heinz Jürgen Schocke diskutieren. Er regt an, dass man in Bensheim eine Bestandsaufnahme bezüglich möglicher Solaranlagen auf Dächern macht und öffentliche Förderungen von Installationen prüft und publik macht. Schließlich könnte man durch solche Maßnahmen den Bau von Starkstromleitungen reduzieren.

Kaltwasser wird aber auch über einige Anträge und Anfragen der Koalition sowie Vorlagen der Stadt berichten, die am 2. Juni in der Stadtverordnetenversammlung behandelt werden. Ein Austausch über weitere derzeit aktuelle Themen und die Bekanntgabe von anstehenden Terminen sollen diese Vorstandssitzung schließlich beschließen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2