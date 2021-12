Bensheimer SPD-Vorstand legt Termine für 2022 fest

Bensheim. Am Mittwoch, 15. Dezember, um 19 Uhr lädt Jürgen Kaltwasser zur Vorstandssitzung der SPD Bensheim ein. Coronabedingt wird sie diesmal wieder als Videokonferenz stattfinden.

Dabei wird die Planung von Aktivitäten im nächsten Jahr breiten Raum einnehmen. So sollen unter anderem die Termine der monatlichen Vorstandssitzungen festgesetzt werden. Ob diese als Präsenzsitzungen stattfinden können, wird die Entwicklung der Pandemie in den nächsten Monaten zeigen, heißt es in der Ankündigung. red