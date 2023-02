Bensheimer SPD spricht über den Haushalt

Bensheim. Im Rahmen ihrer wöchentlichen Sitzung spricht die SPD-Fraktion über die Genehmigungsverfügung des Kreises Bergstraße zum aktuellen Haushaltsplan der Stadt Bensheim. Dazu lädt Geschäftsführer Michael Sydow für Dienstag (7.) ab 19 Uhr ins Hotel Felix ein. Interessierte Gäste sind willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir freuen uns über die rekordverdächtig schnelle und auflagenfreie Genehmigung des Zahlenwerkes durch die Aufsichtsbehörde“, so Werner Bauer, der die Sozialdemokraten im Haupt- und Finanzausschuss vertritt. Damit sei die Stadt zu Beginn des Jahres sofort voll handlungsfähig und in der Lage, wichtige und dringende Maßnahmen in Angriff zu nehmen oder umzusetzen, ergänzte Fraktionsvorsitzender Jürgen Kaltwasser.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Der Grundsatz der sparsamen Mittelbewirtschaftung habe natürlich auch weiterhin Gültigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion weiter.

Ziel müsse es sein, den jahresbezogenen Fehlbetrag im Rahmen des Haushaltsvollzuges zu reduzieren, um entsprechende Spielräume für künftige Haushaltsjahre zu schaffen und damit Steuererhöhungen zu vermeiden.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Gemeindevertretung Wieder rote Zahlen im Lautertaler Haushalt Mehr erfahren

Positiv zu bewerten sei der erwartete Rückgang des Schuldenstandes beim Kernhaushalt zum Ende des laufenden Jahres auf rund 54 Millionen Euro.

Die voraussichtliche Summe der Kreditverbindlichkeiten einschließlich der Eigenbetriebe reduziere sich auf 76 Millionen Euro. Themen zur Entwicklung der Innenstadt, Berichte und Mitteilungen runden die Tagesordnung ab. red