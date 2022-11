Bensheimer SPD klärt Fragen zum Haushaltsplan

Bensheim. Nach ihrer Klausurtagung vom vergangenen Wochenende finalisiert die SPD-Fraktion ihre Haushaltsplanberatungen im Rahmen der Fraktionssitzung vom heutigen Dienstag (29.) ab 19 Uhr im Hotel Felix.

Letzte Fragen zum Etat-Entwurf werden dabei mit Bürgermeisterin Christine Klein und dem städtischen Fachbereichsleiter für Finanzen, Markus Loser, erörtert.

Das vorliegende Zahlenwerk für das kommende Jahr beurteilen die Sozialdemokraten durchweg positiv. Der jahresbezogene Fehlbedarf in Höhe von rund 7,9 Millionen Euro könne durch Inanspruchnahme von Rücklagen, die in Vorjahren gebildet werden konnten, gedeckt werden. Insoweit sei der Haushalt ausgeglichen und damit genehmigungsfähig, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion.

Gleichwohl werde man an der einen oder anderen Stelle im Zuge der Beratungen in den Gremien noch Änderungswünsche anmelden bei gleichzeitiger Vorlage entsprechender Deckungsvorschläge.

Im weiteren Verlauf der Sitzung steht die Vorbereitung der anstehenden Ausschuss-Sitzungen sowie der Stadtverordnetenversammlung von 15. Dezember auf der Agenda. Dabei werde man auch vorliegende Anträge aus anderen Fraktionen beraten. Berichte aus Zusammenkünften der Ortsbeiräte, Mitteilungen und Verschiedenes runden die Tagesordnung ab, schreiben die Sozialdemokraten abschließend. red