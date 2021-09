Bensheim. Am Sonntag, 3. Oktober, starten die Seniorentage Bensheim. Bis zum 8. Oktober finden verschiedene Veranstaltungen statt. Die Weinprobe am 3. Oktober ist bereits ausgebucht. Es gibt noch Restplätze für einige Veranstaltungen. Eine Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich.

Bei Rückfragen steht Andrea Schumacher vom Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine als Ansprechpartnerin zur Verfügung, Telefon 06251/8699160. ps