Bensheimer Segelflieger nutzen Westwind zum Hangfliegen

Bensheim. Reger Flugbetriebes in den Bensheimer Stadtwiesen mitten im Februar? Das ließ trotz Sonnenschein manchen Spaziergänger an seiner Kalenderanzeige zweifeln. Des Rätsels Lösung: Die Westwetterlage bescherte den zwanzig Piloten und Pilotinnen Hangwind an der Bergstraße und damit fabelhafte Segelflugerlebnisse. So konnten einige Piloten auf der Strecke zwischen der Burg Frankenstein und Leimen bei Heidelberg eine rekordverdächtige Durchschnittsgeschwindigkeit von über 150 km/h erreichen, ganz ohne Motor. Davon kann man auf der parallel verlaufenden A 5 mitunter nur träumen, von der schönen Aussicht ganz zu schweigen. red/Bild: Nils von Rabenau

