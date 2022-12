Bensheimer Schulbezirke neu eingeteilt

Bensheim. Entgegen bisheriger Prognosen steigt die Schülerzahl im gesamten Kreisgebiet weiter an. Die Schulgemeinden kommen durch Zuwachs, Zuzug, Integration sowie Inklusion an ihre räumlichen Kapazitätsgrenzen, schreibt der Kreis in einer Pressemitteilung.

Zur Entlastung würden strukturelle und bauliche Maßnahmen an den Schulstandorten durch den Schulträger zunehmend veranlasst. „Mit dem Schulentwicklungsplan Plus kam leider zu Tage, dass der bisherige Schulentwicklungsplan von der Realität überholt wurde und wir nicht mehr vom Rückgang der Bevölkerung ausgehen müssen. Die geburtenstarken Jahre sowie der Zuzug aus anderen Ländern haben zur Folge, dass wir schnell und effizient auf die Raumnot an unseren Schulen reagieren müssen“, erklärt der Landrat und zuständige Schuldezernent, Christian Engelhardt, die vorherrschende Situation.

Der Kreistag beschloss in seiner letzten Sitzung des Jahres die neue Satzung für die Einteilung der Schulbezirke der Bensheimer Grundschulen und ermögliche damit eine strukturelle Änderung an der Grundschule Kappesgärten. Bensheim habe durch die Umstrukturierung der Überschneidungsgebiete der Schulbezirke ein konstruktiver Lösungsweg mit den Schulgemeinden, dem Staatlichen Schulamt sowie Schulträger erarbeitet werden können. In mehreren Gesprächsrunden hätten die Akteure über die Einzugsgebiete der Schulen kritisch diskutiert.

„Dank der finalen Gespräche mit den Schulgemeinden, dem Schulträger und der hiesigen Politik sind wir letztendlich zum einvernehmlichen Ergebnis gekommen, dass die Grundschule Kappesgärten um weitere zwei Züge vergrößert wird und damit an der Joseph-Heckler-Schule für Entlastung sorgen kann“, meint der Landrat.

Durch die Anpassung der Überhangsbezirke konnte die Beschulung der Grundschulkinder für das Schuljahr 2024/2025 sichergestellt werden. „Die Zukunft der Bensheimer Grundschulen sowie aller Schulen im Kreis werden im neuen Schulentwicklungsplan evaluiert. Die bisherigen Entwicklungen lassen schon erahnen, dass das Schulbauprogramm auch künftig ein Löwenanteil des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft vereinnahmen wird“, so Engelhardt. red