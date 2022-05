Lange mussten die Schülerinnen und Schüler aus dem Wahlkreis von Michael Meister (CDU) auf Besuche im Deutschen Bundestag und in der Bundeshauptstadt Berlin verzichten. Klassenfahrten waren pandemiebedingt nicht möglich. Nun endlich ist es wieder so weit.

Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete besuchte die Klasse 10d der Liebfrauenschule in ihrer Jugendherberge am Ostkreuz in Berlin.

...