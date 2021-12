Im Spätsommer dieses Jahres bekam Friederike Keller, eine Schülerin an der Oberstufe der Liebfrauenschule, eine großartige Chance geboten: Im Rahmen ihres Pflichtpraktikums in der E-Phase konnte sie gemeinsam mit Prof. Benoit Sittler und anderen Forschern in den Norden Grönlands fliegen und hautnah die Arbeit des Polar- und Feldforschers miterleben.

Nach ihrer Rückkehr machte sie sich

...