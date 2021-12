Bensheimer Schüler siegte mit Odysseus

Bensheim. Der Sechstklässler Nelio Eberlein (6 b) setzte sich am AKG im 63. Vorlesewettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung gegen eine harte Konkurrenz durch. Damit qualifiziert er sich für die nächste Runde des Wettbewerbs – den Kreisentscheid, der Ende Januar 2022 startet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Engagement und Lesefreude übten die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen auch in diesem Jahr fleißig, um vorbereitet und möglichst gelassen anzutreten. Bei wem sitzen die Betonungen am besten? Wer zieht die Zuhörer am stärksten in den Bann? Jeweils zwei Klassensieger präsentierten dann am Mittwoch ihre Textauswahl, die vom Tagebuch eines frustrierten Strebers über verzwickte Freunde- und Pferdegeschichten bis hin zu gefährlichen Situationen in der Kanalisation Tokios, bei Flugzeugabstürzen oder auf Piratenschiffen reichten – wieder einmal ein Ausflug in unendlich viele, spannende Welten.

Dem Schulsieger Nelio gelang es im entscheidenden Moment des „Stechens“ besonders gut, dem Protagonisten Odysseus in „Ich, Zeus und die Bande vom Olymp“ (Frank Schwieger) eine lebendige Stimme zu verleihen: „Warum ist mir die Idee mit dem hölzernen Pferd eigentlich nicht zehn Jahre früher eingefallen?“ Seine Stellvertreterin Julia Seliger (6d) konnte bereits im ersten Durchgang mit ihrer witzigen Interpretation von „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“ (Sabine Ludwig) überzeugen: „In Unterhosen wollte ich sie mir lieber nicht vorstellen.“

Bundesweit nehmen jährlich rund 600 000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen am Vorlesewettbewerb teil. Er ist der größte und traditionsreichste Schülerwettbewerb Deutschlands und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Gefördert und veranstaltet wird das Vorlesen von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung – Börsenverein des Deutschen Buchhandels (www.vorlesewettbewerb.de). red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2