Bensheimer Ringen setzen auf Kontinuität

Bensheim. Wie die meisten Vereine freuen sich auch die Ringer des Kraftsportvereins (KSV) 1928 Bensheim darüber, nach pandemiebedingter Zwangspause wieder den Normalbetrieb aufnehmen zu können.

Ehrung verdienter KSV-Mitglieder Verbunden war die Versammlung des Kraftsportvereins (KSV) Bensheim auch mit einer Reihe von Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit, wobei insbesondere die Verleihung der goldenen Vereinsnadel an Fred Petermann hervorzuheben ist, der dem KSV seit 40 Jahren verbunden ist. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden in Anwesenheit Winfried Bauer, Tanja Gölz, Thomas Krämer, Tanja Maurer, Richard Schader und Edith Schwarz mit der silbernen Nadel geehrt. Eine Urkunde für 15-jährige Vereinszugehörigkeit konnte der Vorsitzende Osman und Vili Asanov, Walter Precht und Christine Roggli-Krämer überreichen. Mit der Ehrenmitgliedschaft wurden zudem durch einstimmige Beschlussfassung der Anwesenden Edmund Borger, Albert Mehl und Gerhard Richter ausgezeichnet. tag

Den 35 von derzeit 167 Mitgliedern, die sich zur Hauptversammlung in der Turnhalle der Joseph-Heckler-Schule eingefunden hatten, konnte der Vorsitzende Michael Schwind in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr bereits von einigen geselligen Veranstaltungen des KSV berichten.

So fand im Frühjahr wieder die Vatertagstour mit Zusammenkünften bei den Sportfreunden Fred Petermann und Egbert Grüner statt und auch am Winzerfestumzug beteiligte sich der Verein mit einem schön geschmückten Festwagen und einer originell gestalteten Fußgruppe und erreichte unter dem Motto „Wir hatten zu viel Sonne im Glas, jetzt haben wir als Affen Spaß“ den zweiten Platz.

Ein tatkräftiger Einsatz beim Tag der offenen Tür der Handwerkervereinigung Teamworker wurde mit einer Vereinsspende in Höhe von 1000 Euro honoriert. „Es ist ein schönes Zeichen der Verbundenheit, dass sich langjährig bekannte Teams und Vereine stets gegenseitig unterstützen“, hob Schwind das Engagement der Helfenden hervor.

Gute Resonanz bei der Jugend

Im sportlichen Bereich setzt der KSV angesichts des fehlenden Mannschaftsbetriebs nach wie vor auf die mittwochs- und freitagabends stattfindende Freizeitsportgruppe, die mit durchschnittlich zehn bis 14 Teilnehmern gut besucht ist und Interessierten aller Alters- und Fitnessklassen offensteht, wie Sportwart Sascha Semm betonte.

Auch der Trainingsbetrieb der Jugendlichen konnte nach den Lockerungen der Einschränkungen im Juli wieder aufgenommen und zunächst freitags von 18.30 bis 19.45 Uhr durchgeführt werden. Mit bis zu 15 Kindern ist die Trainingsbeteiligung recht konstant, so dass neben den Jugendleitern Sebastian Jährling und Tom Raatz Osman Asanov als zusätzliche Trainer-Vertretung zum Einsatz kommt und das Schülertraining mit Beginn dieses Jahres wieder auf Mittwoch und Freitag ausgeweitet wird.

Lediglich die Beteiligung an der in Kooperation mit der Joseph-Heckler-Schule durchgeführten Ringer-AG „Raufen nach Regeln“ lässt nach wie vor zu wünschen übrig: „Von acht angemeldeten Kindern sind regelmäßig nur drei bis vier anwesend“, beschreibt Jährling das Problem.

Dabei wird die Teilnahme der AG-Schüler von den Trainern dokumentiert, die Umsetzung der Anwesenheitspflicht obliegt aber der Schule, mit der die Vereinbarung besteht, dass mindestens sechs Kinder der AG das Training besuchen müssen, damit ein zusätzlicher Trainer rentabel ist. „Hier würden wir uns konsequenteren Rückhalt wünschen, um das Angebot aufrechterhalten zu können“, betont Jährling.

Finanziell ist der Verein gut aufgestellt. Eine erneute Minderung im Berichtsjahr erklärte Rechnerin Karin Jährling damit, dass der KSV wie in den beiden Jahren zuvor wegen des ruhenden und in 2022 noch eingeschränkten Vereinsbetriebes darauf verzichtet hatte, Mitgliedsbeiträge einzuziehen.

Die Beitragserhebung wird in diesem Jahr wieder erfolgen, wobei langfristig zu prüfen ist, ob die Höhe der Beiträge noch angemessen oder eine Anpassung vorzunehmen ist. Die gewohnt korrekte Kassenführung bescheinigten ihr Kassenprüfer Gerhard Gölz und Frank Schröder, woraufhin der Vorstand einstimmig durch die Versammlung entlastet wurde.

Bevor Gölz in der Rolle des Wahlleiters die turnusmäßig anstehende Neuwahl des Vorstands durchführte, gab er einen kurzen Rückblick in seine Zeit als junges KSV-Mitglied, zu der Hauptversammlungen noch in rauchgeschwängerten Vereinslokalen von einem rein männlichen Vorstand durchgeführt wurden.

Während seiner langjährigen Tätigkeit als Vereinsvorsitzender war es Gölz daher ein Anliegen, auch Frauen für die Vorstandsarbeit des männerdominierten Ringkampfsports zu gewinnen, und umso mehr freute er sich nun, Rechnerin Karin Jährling für 30-jährige und Pressewartin Tanja Gölz für 25-jährige Vorstandstätigkeit in jeweils gleichbleibender Funktion mit einem persönlichen Blumengruß zu danken, was von den Anwesenden mit Beifall gewürdigt wurde.

Wahlen ohne Überraschungen

Ebenso wie der restliche Vorstand stellten sich beide Amtsinhaberinnen für weitere zwei Jahre zur Verfügung, so dass die anschließenden Wahlen keine Überraschungen boten: Dem Vorsitzenden Michael Schwind wurde weiterhin das Vertrauen ausgesprochen. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden sein Vertreter Fred Petermann, Rechnerin Karin Jährling, Pressewartin Tanja Gölz, Sportwart Sascha Semm und Gerhard Richter sowie Jugendleiter Sebastian Jährling und Tom Raatz.

Als Beisitzer komplettieren Manfred Lang, Georg und Ingrid Maurer, Karl-Heinz Pfleger und neu hinzugewählt Osman Asanov den Vorstand. Bei der Kassenprüfung wird Frank Schröder zukünftig von Marvin Schwarz unterstützt, während der Posten des Schriftführers nach wie vor unbesetzt ist, so dass diese Arbeit weiterhin auf mehrere Schultern aufgeteilt werden muss.

In der Aussprache berichtet Schwind über die geplante Anschaffung einer neuen Ringermatte, da die bisherige Matte in einem schlechten Zustand ist. Eine Reparatur soll dennoch in Eigeninitiative durchgeführt werden, um über eine Ersatzmatte zu verfügen.

Fred Petermann gibt zudem einen Ausblick auf den am 4. Juni stattfindenden Vereinsausflug nach Andernach zum welthöchsten Kaltwassergeysir. Das sommerliche Grillfest kann in diesem Jahr aufgrund nicht verfügbarer Örtlichkeiten nicht stattfinden, aber auf das traditionelle Herbstfest in der Joseph-Heckler-Schule mit der Darbietung von Trainingseinheiten der Schüler und geselligem Beisammensein können sich die Vereinsmitglieder bereits freuen. tag