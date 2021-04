Bensheim. Die katholischen Gemeinden Bensheims laden ein, sich ab Ostersonntag auf Spurensuche zu begeben. An sieben Orten zwischen der Innenstadt und Auerbach hängen Impulse zu biblischen Ostererzählungen aus. Sie laden ein, kurz innezuhalten, einen Gedanken mitzunehmen, sich Gutes sagen zu lassen

Der Weg führt zu verschiedenen Orten zwischen Leben und Tod, zwischen Alltag und Sonntag und schenkt neue Eindrücke. Vom Hospiz oder Sankt Georg aus sollte der Ausblick nicht vergessen werden. Das Kreuz am Ritterplatz muss man vielleicht erst suchen. Vor der Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach verkündet ein blühendes Kreuz die Nachricht, dass der Tod nicht das letzte Wort im Leben hat.

Zu Fuß oder mit dem Rad

Der Weg kann zu Fuß oder mit dem Rad begangen werden. Starten kann man an beiden Enden, die Strecke zwischen Bensheim und Auerbach durch eine Fahrt mit Zug oder Bus abgekürzt werden, Jede Station ist auch in sich allein wertvoll, so dass auch zufällig vorbeikommend alle einen Gedanken oder ein Wort der Stärkung mitnehmen können.

Nähere Informationen findet man auf www.katholische-kirche-bensheim.de und als Heftchen mit den Impulsen in den Kirchen und Pfarrbüros. red

