Bensheimer Nikolaus-Spende für Kinder im Ahrtal

Bensheim. Bereits seit rund sechs Jahrzehnten besuchen die Nikoläuse der Pfarrgemeinde Sankt Georg Bensheim ehrenamtlich am 6. Dezember Familien. Rund 1200 Euro hat im vergangenen Jahr der federführend von Rainer Sartorius organisierte Nikolausdienst an Spenden sammeln können. Es wurden nicht nur 36 Familien besucht, sondern auch Kindergärten und Schulen. Doch wie bereits im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie unter anderen Bedingungen wie in den vielen Jahren zuvor.

Statt drinnen in Häusern, Wohnungen, Kindergartenräumen und Schulgebäuden wurden die Nikolausdarsteller infolge der Hygiene- und Schutzkonzepte in der Corona-Krise draußen empfangen, sprachen sie unter freiem Himmel zu und mit den Kindern, übergaben Geschenke.

Eine Spende aus dem Nikolausbesuchsdienst von Sankt Georg wurde für Kinder im Ahrtal überreicht. Unser Bild zeigt einige der Nikoläuse und Sekretäre, die bei der Aktion dabei waren (unten sitzend, v.l.): Thomas Kissel, Stefan Fasser, Felix Meier, Rainer Sartorius, Philipp Sartorius sowie oben stehend (v.l.) Bastian Kraus, Johannes Lückmann, Titus Möllenbeck, Pfarrer Christian Stamm und Martin Weicker. © Neu

Und wer keinen geeigneten Platz hierzu hatte, für den stand die illuminierte Hospitalkirche in der Innenstadt offen. Von Anfang an war klar, dass die Spenden der Nikolausaktion 2021 gezielt dafür eingesetzt werden sollten, um den Kindern der Flutkatastrophe im Ahrtal zu helfen. Vom Bürgermeister der von der Flut betroffenen Gemeinde Grafschaft, Achim Juchem, wurde angeregt, das Geld für eine Kinderbücher-Spendenaktion zu verwenden.

Und so konnte das Geld aus Bensheim in Form eines Buchgutscheines stellvertretend für die Bensheimer Nikoläuse durch Bürgermeister Achim Juchem der Kindertagesstätte Sankt Hildegard übergeben wurden. Die integrative Kita Sankt Hildegard hat für 54 Kinder mit und ohne Behinderung eine neue Bleibe im Dorfgemeinschaftshof in Birresdorf gefunden, nachdem das Gebäude in Bachem durch die Flut zerstört wurde.

Dank des Gutscheines wird die dortige Kita-Leiterin Margot Sonntag nun für die Kinder als auch für das Team neue Bücher kaufen können. Aus der Ferne dankte man den fleißigen Bensheimer Nikoläusen, die sich für unser Bild am vergangenen Sonntag nach dem Sonntagsgottesdienst zu einem gemeinsamen Bild vor der Pfarrkirche Sankt Georg versammelten. tn