Bensheimer Musikschule plant Gebührenerhöhung

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Der Gebühren der städtischen Musikschule wurden zuletzt am 1. Oktober 2018 erhöht. Jetzt spricht vieles dafür, dass Eltern zum Sommersemester (ab 1. April) mehr für den Unterricht ihrer Kinder zahlen müssen. Der Haupt- und Finanzausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema.

Zu einer Abstimmung kam es zwar nicht, aber die Fraktionen sperrten sich nicht gegen eine Anhebung. Final wird darüber die Stadtverordnetenversammlung in der nächsten Sitzungsrunde am 31. März entscheiden. Weil die Zeit dann aber drängt, wollte der zuständige Eigenbetrieb Stadtkultur mit der Info für das Fachgremium ausloten, ob mit einer grundsätzlichen Zustimmung zu rechnen ist. Und danach sieht es nach der Zusammenkunft vom Montag aus.

„In der Vergangenheit haben wir alle drei bis vier Jahre die Preise moderat um etwa einen Euro pro Monat je Unterrichtsart erhöht“, erklärte die stellvertretende Eigenbetriebsleiterin Heidi Scharschmidt. Auf das Semester hochgerechnet seien es im Durchschnitt um die sechs Euro gewesen.

Blick in die Nachbarschaft

Bei der Ermittlung der neuen Gebühren habe man unter anderem geschaut, was die Musikschulen in Nachbarstädten verlangen - schließlich wolle man nicht, dass es Abwanderungen ins Umfeld gibt, wenn deutlich mehr gezahlt werden muss. CDU-Fraktionschef Tobias Heinz hatte an diesem Punkt nachgehakt und wollte wissen, woran man sich bei der Festlegung orientiert hatte. Generell befürwortete er im Namen seiner Fraktion die Vorgehensweise, schließlich habe man im Haushaltskonsolidierungskonzept festgelegt, dass die Gebühren für städtische Einrichtungen regelmäßig angepasst werden sollen.

Ausschussvorsitzender Werner Bauer (SPD) sprach von einer moderaten Erhöhung, Doris Sterzelmaier (Grüne) hatte ebenfalls keine Einwände gegen eine regelmäßige Anpassung. Bei sozialen Härtefällen greife schließlich die Bensheim-Card, die es sozial Schwächeren dann unter anderem ermöglicht, durch günstigere Konditionen ebenfalls am Unterricht teilnehmen zu können.

Rolf Kahnt (Fraktion Vernunft und Augenmaß) wollte wissen, ob in der Vergangenheit Preisanstiege Konsequenzen in Form von Kündigungen nach sich gezogen hätten. Das konnte Heidi Scharschmidt verneinen. Es gebe zwar immer Einzelfälle, die sich damit nicht anfreunden wollten. „Von den allermeisten Eltern wird es aber angenommen.“

Abstimmen musste der Ausschuss am Ende des kurzen Austauschs nicht, die Äußerungen zeigten aber, dass im März die Verwaltungsvorlage einstimmig durchgehen dürfte. Konkret müssen die Stadtverordneten dann über einen „Nachtrag zur Satzung der Stadt Bensheim über die Schul- und Gebührenordnung der Musikschule“ befinden. Denn im Zuge der Satzungsänderung wird es auch eine Namensänderung geben. Der „Musikgarten“ soll künftig als „Eltern-Kind-Kurs“ ausgewiesen werden, weil der Begriff Musikgarten lizenzrechtlich geschützt ist, der Eigenbetrieb die Lizenz aber nicht erneuern möchte.

706 Schüler werden unterrichtet

Die 1979 gegründete Bensheimer Musikschule besuchen zurzeit 706 Schüler in 312 Wochenstunden. Unterricht werden sie von 28 Lehrern, darunter 23 Honorarkräfte. Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen fünf Jahren rückläufig entwickelt.

Im Jahr 2017 nahmen noch 793 Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Angebot wahr.

„Der starke Rückgang ist Corona-bedingt durch den starken Rückgang bei den Kursen Musikgarten und Musikalische Früherziehung, zum Beispiel ist auch derzeit kein Unterricht in Kindergärten möglich. Die Wochenstunden sind durch mehr Instrumentalunterricht konstant geblieben“, erklärte die Musikschule den Rückgang in den vergangenen Jahren. So waren es 2019 vor dem Ausbruch der Pandemie noch 768 Schüler.

Hohe Personalkosten

Durch die Erhöhung in den Einzelnen Modulen kalkuliert man bei gleichbleibender Schülerzahl mit Mehreinnahmen von 10 000 Euro im Jahr. Grundsätzlich seien in diesem Jahr Einnahmen durch Benutzungsgebühren in Höhe von 396 000, Euro geplant, weiterhin werden jeweils Landeszuschüsse beantragt, deren Höhe variiere normalerweise im niedrigen fünfstelligen Bereich, teilte der zuständige Eigenbetrieb Stadtkultur auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Die Ausgaben werde mit rund 658 000 Euro veranschlagt. Die höchsten (geplanten) Kosten für 2022 entstehen dabei laut Eigenbetrieb im Bereich Personal/Honorare in Höhe von 573 000.