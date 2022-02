Bensheimer Messdiener sammeln Altpapier

Bensheim. Die Messdiener der Pfarrei Sankt Laurentius sammeln am Wochenende 5./6. März wieder Altpapier. Der Erlös der Sammlung ist für die Finanzierung der Aktivitäten der Messdiener bestimmt. Der Sammelcontainer steht auf dem Parkplatz des Pfarrzentrums in der Tannbergstraße (Ecke Adolf-Kolping-Straße).

Am Samstag, 5. März, stehen von 10 bis 13 Uhr Messdiener als Hilfe bereit. Ein Abholdienst steht in diesem Zeitraum zur Verfügung. Hierfür wird um Anmeldung über das Pfarrbüro Sankt Laurentius oder per Mail an minis-sanct.laurentius@web.de gebeten. Kartonagen, die nicht der Verpackung dienen, werden nicht angenommen. red

