Bensheimer Konservatorium bei Jugendmusiktagen

Bensheim. „Wir tun alles für die Musik“, so Hilde Rittersberger, die Leiterin des Konservatoriums Bergstraße. Diesem Engagement ist es zu verdanken, dass – unbeschadet von der Pandemie – das musikalische Leben am Konservatorium in vielfältigster Weise weiter besteht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben dem Unterricht am Konservatorium in Heppenheim findet auch an den Standorten Lorsch und im Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim Instrumentalunterricht für Kinder- und Jugendliche statt. Die Musikschule Lorsch ist dabei eine expandierende Zweigstelle, die sich mit musikalischer Früherziehung ebenfalls an die Kleinsten wendet, um sie an die Musik heranzuführen.

Mit dem AKG verbindet das Konservatorium schon eine lange Tradition. So unterrichten die Lehrerinnen und Lehrer nicht nur in den Räumlichkeiten der Schule, auch mit dem Orchester fanden schon viele gemeinsame Konzerte statt, sowohl im Kurfürstensaal als auch im Blauen Saal des AKG.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Konzertreihe Applaus für Lorscher Talente an der Harfe und am Klavier Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Jugend musiziert Emma Kindinger aus Lindenfels wird Bundessieger beim Wettbewerb Jugend musiziert Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Chorleiter Schon mit sechs Jahren stand er auf der Bühne Mehr erfahren

Aktuell sind die Vorbereitungen für die Bergsträßer Kinder- und Jugendmusiktage in vollem Gange. Bereits bei den vergangenen Konzerten in Lorsch und Einhausen gab es musikalische Beiträge auf hohem Niveau von Seiten des Konservatoriums. Daher darf man auf das nächste Konzert am Sonntag (3.) um 16 Uhr im Parktheater gespannt sein, bei dem wieder anspruchsvolle Werke auf dem Programm stehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unser Bild zeigt Hilde Rittersberger und Michel Laurendi beim Unterricht. red/Bild: Konservatorium