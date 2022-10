Vorstandswahlen, Altersstruktur und die Beitragsstruktur des Kolpingwerks in Köln standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Bensheim. Personelle Veränderungen brachten die Vorstandswahlen nicht, das bewährte Führungsgremium wird auch in der nächsten Amtsperiode an der Spitze des Vereins stehen.

Allerdings machte Vorsitzender Josef Roesch darauf aufmerksam,

...