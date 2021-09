Bensheimer Kochboxen vorbestellen

Bensheim. Anlässlich des Missio-Sonntages am 24. Oktober, an dem die Katholische Kirche den Blick ganz besonders auf soziale Projekte in benachteiligten Regionen der Erde richtet, rufen der Pfarreienverbund Bensheim und der Weltladen zur Solidarität mit den Menschen in Nigeria auf und laden alle Interessierten dazu ein, ein nigerianisches Gericht zuhause zuzubereiten. Der Weltladen bietet eine Kochbox mit einem Rezept und den Zutaten an, die noch bis zum Ende dieser Woche vorbestellt werden kann: Telefon 06251/66730 oder Mail info@weltladen-bensheim.de.

Die Kochboxen können am 22. und 23. Oktober beim Weltladen abgeholt werden. Der Erlös aus dem Verkauf kommt den Projekten des Hilfswerks in Nigeria zugute. red