In Deutschland gibt es knapp 10 000 Kläranlagen, die jährlich rund zehn Milliarden Kubikmeter Abwasser behandeln und gereinigt in Oberflächengewässer einleiten. Die vom Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) betriebene Kläranlage in Bensheim ist eine davon.

Dass sich KMB-Geschäftsführer Frank Daum mit seiner Anlage in der „Champions League“ sieht, hat gute Gründe, die

...