In den Drachenbergen am Berliner Ring grassierte am Freitag das Fußballfieber. Während die Kita-Kinder auf dem 20 mal zwölf Meter großen Spielfeld dem Ball nachjagten und sich auspowerten, sorgten Betreuerinnen, Eltern und Großeltern am Spielfeldrand für Stimmung. Fähnchen wurden geschwenkt und die Nachwuchs-Kicker lautstark angefeuert. Es wurde gejubelt, Großväter fachsimpelten mit Papas über

...