Bensheimer Kita tauscht Plastikbecher gegen Trinkgefäße aus Edelstahl

Bensheim. Das Thema Nachhaltigkeit spielt in Kitas eine immer wichtigere Rolle. Auch bei den Kindern der Kita Gartenstraße soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass es Materialien wie Plastik gibt, die für unsere Umwelt nicht gut sind. Das deutschlandweite „Round Table“ Projekt „Statt-Plastik-Becher“ unterstützt bei diesem Vorhaben, denn es soll die Jüngsten zur Reduzierung des täglichen Kunststoffeinsatzes sensibilisieren.

Kitas, die an dieser Aktion teilnehmen, erhalten für jeden abgegebenen Becher aus Plastik einen hochwertigen Becher aus Edelstahl. Fabian Kreiling und André Seiche vom Round Table Bensheim überreichten Kita-Leiterin Maria Behm-Hansen 150 dieser Becher. Die Plastikbecher werden zu Parkbänken verarbeitet.

„Je früher die Jüngsten einen nachhaltigen Alltag – beispielsweise ohne Plastik – erleben, desto selbstverständlicher ist es später für sie, sich etwa beim Energieverbrauch, in der Wahl der Fortbewegungsmittel und bei der Ernährung umweltbewusst zu verhalten“, so Kita-Leiterin Behm-Hansen, die sich über die neuen bruchsicheren Trinkgefäße freut. Aus Sicht ihres Teams sind viele ihrer Schützlinge daran interessiert, Wege aufgezeigt zu bekommen, gut mit der Natur umzugehen: „Sie sind aufmerksam, stellen Fragen und gestalten damit ihre Zukunft und die Welt, in der sie leben.“ Daher erhält bald jedes der Kinder eine eigene Stofftasche aus Baumwolle, um die eigenen Habseligkeiten für den Kita-Alltag transportieren zu können. „Hier in unserer Kita flogen so viele Plastiktüten unnötig rum, was wir in Zukunft vermeiden möchten“, verrät Maria Behm-Hansen abschließend. Unser Bild zeigt (von links) André Seiche, Maria Behm-Hansen und Fabian Kreiling. ps/Bild: Zelinger