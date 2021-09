Bensheimer Kita Fuldastraße erhält 33 336 Euro

Bensheim. Gute Neuigkeiten für die städtische Kindertagesstätte Fuldastraße. Wie die Bundestagsabgeordnete sowie Bundesjustiz- und Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) mitteilt, wird die Kita im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ mit 33 336 Euro gefördert.

„Durch Sprache erschließen wir uns die Welt, treten mit Menschen in Kontakt und eignen uns Wissen an. Gerade sprachliche Kompetenzen haben einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg in das Erwerbsleben. Sie ist der Schlüssel zur Welt“, so Lambrecht.

Über das Bundesprogramm erhalten die Kitas gleich doppelte Unterstützung: Eine zusätzliche Fachkraft verstärkt das Kita-Team im Bereich der sprachlichen Bildung. Zusätzlich finanziert das Programm eine Fachberatung, die kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in den Sprach-Kitas unterstützt. Das Programm richtet sich hauptsächlich an Kindertageseinrichtungen, die von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderbedarf besucht werden. red