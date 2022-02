Bensheimer Kinder- und Jugendchor plant wieder Konzerte

Bensheim. Der Kinder- und Jugendchor Bensheim pausiert momentan mit seinen Proben ob der hohen Infektionszahlen. Gerade Kinder und Jugendliche sind durch die Schule stark betroffen – und man will die Belastungen durch Quarantäne für die Familien nicht noch verstärken. Aber Chorleiter Ronald Ehret plant, spätestens Mitte März wieder einsteigen zu können. Vor Weihnachten hat man noch eifrig geprobt und ein Weihnachtsvideo für die Familien erstellt. Fest im Auge hat der Chor ein Sommerkonzert am 24. Juni im Kronepark Auerbach.

Mit von der Party wird auch das vereinseigene Vokalensemble X-tra sein. Natürlich ist der Chor trotz der Coronapause an neuen Sängerinnen und Sängern interessiert. Geprobt wird, wenn es wieder möglich ist, dienstags in der Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach: Kinderchor (Fünf- bis Zehnjährige) von 16.15 bis 16.45 Uhr, Jugendchor von 17.15 bis 17.45.

Nähere Informationen gibt es bei Ronny Ehret, Mail: ronny.ehret@arcor.de. red/Bild: Chor

