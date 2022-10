Elendsviertel oder Slums werden sie genannt – die Orte in Großstädten, an denen Menschen meist in provisorischen Unterkünften auf engstem Raum zusammenleben. Oft werden sie nur als Orte von Armut und Kriminalität gesehen und ihre Bewohner als Opfer, die auf Hilfe angewiesen sind.

Schwester Mary Wambui hat einen anderen Blick auf die Menschen. Auch weil sie in Kibera, im größten Slum

...