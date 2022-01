Bensheimer Karneval-Gesellschaft sorgt digital für Stimmung

Von Gerlinde Scharf

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bensheim. Die gute Nachricht für alle Närrinnen und Narren vorweg: Die BKG hat alle Absage-Pläne über Bord geworden und lädt für Freitag, 25. Februar, um 19.31 Uhr zur Premiere ihrer Saalfastnacht ein. Die weniger gute Nachricht: das närrische „Herzbeben“ (so der Titel) findet aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage erneut digital statt. Die ursprünglich vorgesehenen Elferratssitzungen am 12. und 19. Februar unter Berücksichtigung der 2G-Regel sind vom Tisch, bedauert der Vorstand.

Derzeit steht die vierfarbenbunte Ampel auf Gelb - sofern Corona den Traditionsverein nicht noch in letzter Minute auf der Zielgeraden ausbremst und die Ampel auf Rot springt. Es wäre nicht nur für die über 50 Aktiven (von sechs bis 66 Jahren), Tänzer, Gesangsgruppen, Büttenredner und den Protokoller, die seit Monaten und Wochen hart trainieren und der Premieren entgegenfiebern, eine herbe Enttäuschung sondern auch für das närrische Publikum. „Wir haben bis zuletzt gehofft, dass wir Besucher zu unseren Sitzungen einladen können und sind natürlich enttäuscht. Aber es sollte nicht sein. Die Sicherheit geht vor“, so die Vorsitzende Renate Schütz.

„Wir bringen ein nagelneues Programm und nix Aufgewärmtes auf die Bühne“, versprechen Schütz und Hans Bang beim obligatorischen Pressegespräch. Will heißen, die Saalfastnacht der Bensheimer Karneval-Gesellschaft findet mit einer frischen Mixtur aus Tanz, Gesang und Büttenreden statt, bei der auch die Lokalpolitik nicht zu kurz kommt. Themen gibt es bekanntlich genügend: „Die BKG lässt sich nicht unterkriegen und will dem diesjährigen Motto entsprechend für Herzbeben sorgen und Emotionen wecken.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zum zweiten Mal in der über 80-jährigen Vereinsgeschichte muss die BKG ihr närrisches Feuer online auf ihrem Youtube-Kanal und obendrein vor einem leeren Saal versprühen - was insbesondere die Mitwirkenden, inklusive Vorstand, vor eine große Herausforderung stellt und für alle einen nicht unerheblicher Kraftakt bedeutet. „Wir haben uns dennoch dazu entschlossen, um auch unserer Jugend eine Perspektive zu geben und sie an den Verein zu binden. Der Zusammenhalt ist uns wichtig“, begründet Schütz die Entscheidung, als einer der ganz wenigen Karnevalvereine in der Region nicht Verzicht zu üben. Ein umfassendes Hygienekonzept unter 2 G-Plus-Bedingung für alle Beteiligten bezeichnet sie als Selbstverständlichkeit.

Dass man nach zweijährigem Zwischenstopp im Kolpinghaus erstmals auf der Bühne im nagelneuen Bürgerhaus - dekoriert mit einem modernen, sechs Meter langen Vereinsbanner - auftrete, sei mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden, so Sitzungspräsident Bang. Dort wollen die Solisten und Gruppen Frohsinn versprühen und ihr Bestes geben „und unser aller Alltag in schweren Zeiten etwas bunter machen“. Auch mit der anspruchsvollen Technik betrete man Neuland, aber „wir sind gewappnet und machen das, was geht“.

Fünf Kameras werden während der Ausstrahlung der „echt Bensemer Fasnoacht“ auf Garden, Ballett und Büttenasse gerichtet sein. Kommentiert wird das närrische Herzbeben-Feuerwerk vom bewährten Moderatoren-Duo Schütz/Bang. Einen Elferrat, so wie man ihn von früheren Sitzungen her kennt, wird es aufgrund der geltenden Abstandsregeln nicht geben.

Schließlich hat das hartnäckige Virus erneut dafür gesorgt, dass auch in der 85. Kampagne seit Gründung der BKG im Februar 1937 nicht in großer Runde gefeiert und geschunkelt wird, sondern im kleinen Kreis im heimischen Wohnzimmer. Eingefleischte Karnevalisten dürften sich davon jedoch die Stimmung nicht vermiesen lassen und die digitale Fastnacht vom Sofa aus genießen. Gibt es doch derzeit wenig Gelegenheit, die Narrenkappe aufzusetzen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Umzüge in Heppenheim und Lorsch wurden ebenso wie Elferratssitzungen in den Nachbarkommunen abgesagt. Gestrichen hat die BKG lediglich ihr im Vorjahr so erfolgreiches Angebot eines „närrischen Weinpakets“ und benennt dafür Zeit- und Organisationsgründe. „2021 war ein schweres Jahr“, fassen Renate Schütz und Hans Bang die vergangenen zwölf Monate zusammen: „Uns fehlten die kompletten Einnahmen von Bürgerfest und Weihnachtsmarkt, dem Rosenmontagsball und der Kinderfastnacht im Kolpinghaus.“ Deshalb freue man sich umso mehr über Spenden, um die Vereinskasse aufzustocken.

Hier die Zugangsdaten für die Premiere der digitalen BKG-Saalfastnacht am 25. Februar um 19.31 Uhr. Web: tillvonbensem.de; Facebook: @BensheimerKarnevalGesellschaft; Instagram: @tillvunbensem und auf dem Youtube-Kanal der BKG (Bensheimer Karneval-Gesellschaft e.V.)