Zur Hauptversammlung 2020/2021 trafen sich die Mitglieder der Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) außerhalb der närrischen Zeit im Kolpinghaus. Alle Anwesenden waren sichtlich erfreut, dass man sich wieder einmal sehen konnte.

Vorsitzende Renate Schütz konnte in ihrem Bericht auf eine arbeits-und ereignisreiche Zeit zurückblicken. In der Kampagne 2019/20 war die Welt noch in Ordnung.

...