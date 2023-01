Bensheimer ist seit 60 Jahren SPD-Mitglied

Bensheim. Zu seinem 86. Geburtstag überraschte die Bensheimer SPD ihren früheren langjährigen Stadtverordneten Klaus Draudt mit einer ganz besonderen Ehrung.

Das sozialdemokratische Urgestein „von altem Schrot und Korn“, wie Stadtältester Norbert Bauer seinen jahrzehntelangen politischen Weggefährten bezeichnete, kann auf eine 60-jährige Parteizugehörigkeit zurückblicken. Der Bensheimer Partei- und Fraktionsvorsitzende Jürgen Kaltwasser würdigte das sechs Jahrzehnte währende Engagement Draudts innerhalb der Partei und Fraktion sowie dessen Treue zu den Werten der Sozialdemokratie.

Goldene Ehrennadel überreicht

Zusammen mit Brigitte Wagenknecht und Norbert Bauer überreichte er dem Jubilar die von den Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil unterzeichnete Jubiläumsurkunde, die Goldene Ehrennadel sowie ein Präsent der örtlichen Parteigliederung, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung.

Klaus Draudt, gebürtiger Lindenfelser, gehörte von 1964 für insgesamt 29 Jahre der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim an.

Klaus Draudt (vorn, re.) ist seit 60 Jahren Mitglied der SPD. Es gratulierten Partei-chef Jürgen Kaltwasser (li.) sowie Brigitte Wagenknecht und Stadtältester Norbert Bauer (hinten). © SPD

25 Jahre saß er dabei im wichtigen Haupt- und Finanzausschuss, die meiste Zeit davon als stellvertretender Vorsitzender. Von 1981 bis 1993 übte er das Amt des 1. stellvertretenden Stadtverordnetenvorstehers aus.

Zudem brachte er sein Fachwissen in zahlreichen städtischen Kommissionen ein, wie beim Weingut der Stadt Bensheim, der Erlache, in der Naturschutzkommission und im Kindergartenbeirat, um nur einige zu nennen.

Ehrenbezeichnung „Stadtältester“

Schließlich war Draudt auch einige Jahre Vorsitzender der SPD- Stadtverordnetenfraktion und vertrat ab 1997 rund 15 Jahre lang die Interessen seiner Partei als stellvertretender Ortsvorsteher in Bensheim - Mitte. Sein herausragendes kommunalpolitischen Engagement wurde im April 1993 mit der Verleihung der Ehrenbezeichnung „Stadtältester“ gewürdigt.

Sichtlich überrascht bedankte sich der Jubilar für die ihm zuteil gewordene besondere Ehrung. Gerne nutzte er die Gelegenheit, mit seinen Gästen in Erinnerungen an frühere Zeiten zu schwelgen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Sozialdemokraten. red

