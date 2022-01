Bensheimer Inner-Wheel-Club spendet für Helfer im Ahrtal

Bensheim. Kurz vor Jahresende überreichte der Inner Wheel Club Bensheim-Lampertheim eine Spende an den Verein „Bergstraße und Umgebung hilft dem Ahrtal “ in Höhe von 2000 Euro.

Das Engagement dieses Vereins veranlasste die Mitglieder des Inner Wheel Clubs, diesen mit dem Erlös aus dem Verkauf des letztjährigen Weihnachtsmarkts im November zu unterstützen. Diese Aktion erbrachte trotz Coronabeschränkungen eine beachtliche Summe, die nun den Handwerkern aus Bensheim und Umgebung zu ihrer Unterstützung vor Ort im Ahrtal zu Gute kommt.

Unser Bild zeigt (v.l.) Isabel Sauvonned (Verein „Bergstraße hilft“), Christa Haebler (Inner Wheel), Doris Mäurer (Präsidentin Inner Wheel) und Hans Peter Ott (Zweiter Vorsitzender des Vereins). red/Bild: Inner Wheel