Er schlief in Betten, in denen schon viele gestorben sind: Drei Wochen lang ist Gunter Lutzi aus Biblis durch Hessen gereist, von Hospiz zu Hospiz. Zu Fuß und auf dem Traktor, auf dem Rad, im Oldtimer oder im Boot. Seine Idee: Spenden sammeln für Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben. Der heute 65-Jährige ist seit sechs Jahren ehrenamtlicher Hospizhelfer in Bensheim. Er begleitet

...