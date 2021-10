Von Thomas Tritsch

Bensheim. Es war fast wie eine Operation am offenen Herzen: Die Artemed-Gruppe hat die OP-Räume des Heilig-Geist-Hospitals grundlegend modernisiert und erweitert. Laut Klinikleiterin Milena Kolb hat der Träger, der seit 2016 in Bensheim Regie führt, einen zweistelligen Millionenbetrag in die räumliche und technische Ausstattung investiert. Der Umbau nahm rund ein Jahr

...